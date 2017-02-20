20 Şubat 2017 Pazartesi

Mağaza hırsızı her yerde aranıyor!

Malatya'da bir mağazada hırsızlık yaparken çalışanlar tarafından fark edilen şahıs, bir kişiyi yaralayarak kayıplara karıştı. Hırsızın bulunması için polis çalışma başlattı.

20 Şubat 2017 Pazartesi 10:19
Mağaza hırsızı her yerde aranıyor!

Olay PTT Caddesi'nde bir mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazaya alışveriş yapma bahanesiyle giren bir kişi kıyafet çalarken suçüstü yakalandı.

KAVGA ÇIKTI
  Mağaza çalışanları durumu polise bildirirken şüpheli mağaza çalışanları ile tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma büyüdü ve mağaza çalışanları ve hırsızlık şüphelisi arasında kavga çıktı. Çevredeki vatandaşların araya girerek ayırdığı kavgada bir mağaza çalışanı darp edilerek yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI
  İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparken polis hırsızlık şüphelisinin eşkalini güvenlik kamerası kaydından tespit etti. Polis hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

İHA
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