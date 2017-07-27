Alınan bilgilere göre, Konakkuran beldesinde 5 gün önce kaybolan Tamer Bingöl’ün (16) ailesi, yaptıkları tüm aramalara rağmen çocuklarını bulamadı. Önceki akşam saatlerinde 2 yıl önce kapatılan ve atıl halde olan Konakkuran Yatılı Bölge Okulu’nun pansiyonun yakınında oğlunu arayan anne İran Bingöl, aldığı yanık kokusu üzerine yatakhane kısmına çıkınca oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı.

ANNEYİ ZOR SAKİNLEŞTİRDİLER

Annenin feryadı üzerine yatakhaneye çıkan çocuğun yakınları, anneyi sakinleştirmekte güçlü çekti. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Savcının yaptığı ilk incelemede Tamer Bingöl’ün elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği değerlendirilirken, talihsiz çocuğun cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.



İHA