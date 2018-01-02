Polis huzur için 24 saat görev yapıyor. Yeni yılın ilk dakikaları ile birlikte Malatya’da polis ekipleri sürücülerde alkol denetimi yaptı.
01 Ocak 2018 Pazartesi 20:18
2018 yılına girilmesi ile birlikte kent merkezinin birçok noktasında uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, araçlar üzerinde uygulama yaptı.
Durdurulan araçlarda sürücülerde alkol denetimi yapılırken, araçlarda da kapsamlı arama yapıldı. Kimlik ve ehliyet sorgulamalarının da yapıldığı uygulamada kimliksiz ve alkollü olan sürücüler hakkında işlem yapıldı.
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