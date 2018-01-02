2018 yılına girilmesi ile birlikte kent merkezinin birçok noktasında uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, araçlar üzerinde uygulama yaptı.

Durdurulan araçlarda sürücülerde alkol denetimi yapılırken, araçlarda da kapsamlı arama yapıldı. Kimlik ve ehliyet sorgulamalarının da yapıldığı uygulamada kimliksiz ve alkollü olan sürücüler hakkında işlem yapıldı.



İHA