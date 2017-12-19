Atatürk Mahallesi Gökkubbe Sokak üzerinde bulunan tek katlı kerpiç bir evde gece yarısı henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ev halkının son anda dışarı çıktığı yangında mahalleli durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Can kaybının yaşanmadığı yangında büyük çapta maddi hasar oluştu. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

İHA