19 Aralık 2017 Salı

KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Malatya’da kerpiç bir evde çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

17 Aralık 2017 Pazar 18:13
KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

 Atatürk Mahallesi Gökkubbe Sokak üzerinde bulunan tek katlı kerpiç bir evde gece yarısı henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ev halkının son anda dışarı çıktığı yangında mahalleli durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Can kaybının yaşanmadığı yangında büyük çapta maddi hasar oluştu. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 19 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 18 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017