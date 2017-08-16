16 Ağustos 2017 Çarşamba

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Kızını döven damadını öldürdü

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 55 yaşındaki K.G. kızına şiddet uyguladığı iddia edilen 34 yaşındaki damadı Feridun Çelebi’yi silahla vurarak öldürdü.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 12:21
Kızını döven damadını öldürdü
  Olay, ilçeye bağlı Fındık Mahallesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, tütün tarlasında eşi ile tartışan 34 yaşındaki Feridun Çelebi eşine şiddet uyguladı. Bunun üzerine olay yerine gelen kızın babası K.G. yanındaki silahı ile damadı Feridun Çelebi’nin başına birkaç el ateş etti.
Kanlar içinde yere yığılan Feridun Çelebi olay yerinde hayatını kaybederken olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Çelebi’nin cesedini Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırdı.
2 çocuk babası damadını öldüren K.G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İHA
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