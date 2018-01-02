02 Ocak 2018 Salı

KENDİNE POLİS SÜSÜ VERDİ!

Elazığ’da kendine polis süsü veren ve Elazığ, Malatya, İzmir, Burdur ve Hatay'da arkadaşlık sitelerinden tanıştığı 7 kadına şantaj yapan şüpheli yakalandı.

02 Ocak 2018 Salı 11:08
KENDİNE POLİS SÜSÜ VERDİ!

  Edinilen bilgiye göre, kendini polis olarak tanıtan bir şahıs, Elazığ, Malatya, İzmir, Burdur ve Hatay'da arkadaşlık sitesinden tanıştığı 7 kadının görüntülerini kaydederek, sosyal ağlarda dağıtmakla tehdit etti. Kadınların şikayetçi olması üzerine çalışma başlatan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.Ö.'yü tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Şüpheli M.Ö. yapılan operasyonla tehdit ve şantaj olaylarında kullandığı GSM hattı ve cep telefonu ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İHA
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