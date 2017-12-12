12 Aralık 2017 Salı

KAZAYI UCUZ ATLATTILAR

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde aynı yolda 15 dakika arayla iki kaza birden yaşandı . can kaybının yaşanmadığı kazalarda toplam 5 kişi yaralandı. 3 kişinin yaralandığı kazadan 15 dakika sonra başka bir araç aynı bölgede şarampole yuvarlandı. Bu kazada da 2 kişi yaralandı.

12 Aralık 2017 Salı 15:06
KAZAYI UCUZ ATLATTILAR

  Akçadağ ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kazanın ardından aynı bölgede Muharrem Kulat yönetimindeki 06 RHR 08 plakalı otomobil de buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Muharrem Kulat ile araçta bulunan Kadir Kulat yaralandı.Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede başka kazaların yaşanmaması için jandarma sürücüleri uyarıyor.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahKaza

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