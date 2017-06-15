15 Haziran 2017 Perşembe

Kazaların azalması hedefleniyor

Kayseri'de kamu kuruluşlarının yetkilileri trafik kazalarının önlenmesi için Malatya yolunda değerlendirme yaptı.

14 Haziran 2017 Çarşamba 10:55
Kazaların azalması hedefleniyor

Kayseri'de meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi için yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Malatya yolu Nalçik bulvarında emniyet, kara yolları ve belediye yetkilileri değerlendirme yaptı.

Yollarda alınacak tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunan yetkililer, kazaların azalması için çalışmalarını sürdürüyor.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Malatya’nın Yeni Stadı’nın ismi ne olsun?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 15 Haziran 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 14 Haziran 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya