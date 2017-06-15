Kayseri'de meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi için yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Malatya yolu Nalçik bulvarında emniyet, kara yolları ve belediye yetkilileri değerlendirme yaptı.
Yollarda alınacak tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunan yetkililer, kazaların azalması için çalışmalarını sürdürüyor.
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