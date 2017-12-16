16 Aralık 2017 Cumartesi

Kazalara kırmızı beyazlı önlem

Malatya Büyükşehir Belediyesi trafik kazalarına “dur “ demek için harekete geçti, kavşaklar sürücülerin dikkatini çekecek şekilde kırmızı beyaz renge boyandı. Uygulama vatandaşın beğenisini kazandı.

16 Aralık 2017 Cumartesi 10:06
Kazalara kırmızı beyazlı önlem

  Kavşaklar sürücünün dikkatini toplamasını ve yaşanan kazaları en aza indirebilmek için kırmızı beyaz oldu. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım hizmetleri Daire Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kavşaklarda yatay işaretleme çalışması yapılıyor. Bu kapsamda İstasyon Kavşağında çalışma yapan ekipler kırmızı ve beyaz boyayla kavşağa farklı bir görünüm kazandırdı.

HER ŞEY TRAFİK CANAVARINA “DUR!” DEMEK İÇİN
  Çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Yol Çizgi ve Levha Birim Şefi Tahsin Boyraz, sürücülerin özellikle gece kaldırımı fark etmesi için bu çalışmayı yaptıklarını vurgulayarak, “Yolların öncelikli olarak çizgilerini çiziyoruz. Yolların çizgilerinin yanı sıra kazaların önüne geçebilmek için ve farkındalık oluşması için de kaldırımları boyuyoruz. Özellikle gece sürücülerin fark etmesi için kırmızı beyaz rengi kullanıyoruz. Ayrıca kente de farklı bir hava katıyor” şeklinde konuştu.

Boyanın bir yıl ömrü olduğunu söyleyen Boyraz, çalışmalara ilk olarak İstasyon Kavşağında başladıklarını bundan sonra işlek bütün kavşaklara aynı çalışmaların yapılacağını kaydederken, “İlk olarak kavşaklardan başladık. Daha sonra farklı yerlerde de yapabiliriz. Normalde karayolu rengi sarı beyazdır ama biz farkındalık oluşması için kırmızı beyaz renge boyuyoruz” sözlerini kaydetti.

VATANDAŞ MEMNUN
  Kavşağın kırmızı beyaza boyandığını gören vatandaşlar, “Bu uygulamanın farklı noktalarda da yapılmasını istiyoruz. Kırmızı beyaz bizim bayrağımızın rengi ve rengin kullanılması çok güzel olmuş” dediler. 

SİNEM HATUN TAVUT

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