Kavşaklar sürücünün dikkatini toplamasını ve yaşanan kazaları en aza indirebilmek için kırmızı beyaz oldu. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım hizmetleri Daire Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kavşaklarda yatay işaretleme çalışması yapılıyor. Bu kapsamda İstasyon Kavşağında çalışma yapan ekipler kırmızı ve beyaz boyayla kavşağa farklı bir görünüm kazandırdı.

HER ŞEY TRAFİK CANAVARINA “DUR!” DEMEK İÇİN

Çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Yol Çizgi ve Levha Birim Şefi Tahsin Boyraz, sürücülerin özellikle gece kaldırımı fark etmesi için bu çalışmayı yaptıklarını vurgulayarak, “Yolların öncelikli olarak çizgilerini çiziyoruz. Yolların çizgilerinin yanı sıra kazaların önüne geçebilmek için ve farkındalık oluşması için de kaldırımları boyuyoruz. Özellikle gece sürücülerin fark etmesi için kırmızı beyaz rengi kullanıyoruz. Ayrıca kente de farklı bir hava katıyor” şeklinde konuştu.

Boyanın bir yıl ömrü olduğunu söyleyen Boyraz, çalışmalara ilk olarak İstasyon Kavşağında başladıklarını bundan sonra işlek bütün kavşaklara aynı çalışmaların yapılacağını kaydederken, “İlk olarak kavşaklardan başladık. Daha sonra farklı yerlerde de yapabiliriz. Normalde karayolu rengi sarı beyazdır ama biz farkındalık oluşması için kırmızı beyaz renge boyuyoruz” sözlerini kaydetti.

VATANDAŞ MEMNUN

Kavşağın kırmızı beyaza boyandığını gören vatandaşlar, “Bu uygulamanın farklı noktalarda da yapılmasını istiyoruz. Kırmızı beyaz bizim bayrağımızın rengi ve rengin kullanılması çok güzel olmuş” dediler.



SİNEM HATUN TAVUT