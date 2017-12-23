Emniyet Genel Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgilere göre, yılbaşından Kasım sonuna kadar meydana gelen 377 bin 26 trafik kazasında 3 bin 299 kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Bu kazalarda 282 bin 215 vatandaşımız yaralanırken, şu ana kadar en fazla kazanın 45 bin 754 kaza ile Ankara’da meydana geldiği tespit edildi.

İLLERE GÖRE KAZA

İstanbul’da yılbaşından bu yana meydana gelen 14 bin 228 ölüm ve yaralanmalı trafik kazasında toplam ölü sayısı 187 kişi olurken yaralı sayısının ise 20 bin 264 olduğu açıklandı. İstanbul’u 11 bin 407 ölüm ve yaralanmalı kazada hayatını kaybeden 168 kişi ile Ankara izledi. İzmir’de ise meydana gelen 9 bin 642 ölüm ve yaralanmalı trafik kazasında ölü sayısı 159 olarak tespit edildi. Trafik kazaları sonucu hayatını kaybeden kişi sayısında bu üç ilimizi 135 kişi ile Antalya ve 110 kişi ile Konya illerinin takip ettiği belirlendi. Bu yıl meydana gelen trafik kazalarında hiç ölüm olayı yaşanmayan tek ilimiz Tunceli olurken, Ardahan ve Hakkari’de ise trafik kazalarında sadece 3’er ölüm meydana geldiği tespit edildi.

Öte yandan Malatya’da da kaza oranlarının çok olduğu ve bu anlamda bazı tedbirler alındığı biliniyor.

HABER MERKEZİ