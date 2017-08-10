10 Ağustos 2017 Perşembe

Kaza anı minibüs kamerasında

Malatya'da bir otomobilin şehir içi yolcu minibüsüne çarpması sonucu 11 kişinin yaralandığı kaza ve yaşanan panik anı minibüs kamerasına yansıdı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 11:31
Kaza anı minibüs kamerasında

  Öğle saatlerinde Çöşnük Mahallesi Aytaç Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen kazada iddiaya göre kent merkezine seyir halinde olan Nazmi A. idaresindeki 44 M 0130 plakalı şehir içi yolcu minibüsüne Süleyman N. yönetimindeki 44 KS 406 plakalı otomobil çarpmıştı. 11 kişinin yaralandığı kazanın minibüs kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kaza anında yolcuların yaşadığı büyük panik yer alırken, otomobilin çarptığı minibüsün yol kenarındaki bir aydınlatma direğine çarparak durabildiği görülüyor.

Minibüsün çarptığı direk bir evin balkonuna düşerken şans eseri balkonda kimsenin bulunmaması başka bir faciayı engelliyor.

İHA
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