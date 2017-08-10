Öğle saatlerinde Çöşnük Mahallesi Aytaç Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen kazada iddiaya göre kent merkezine seyir halinde olan Nazmi A. idaresindeki 44 M 0130 plakalı şehir içi yolcu minibüsüne Süleyman N. yönetimindeki 44 KS 406 plakalı otomobil çarpmıştı. 11 kişinin yaralandığı kazanın minibüs kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kaza anında yolcuların yaşadığı büyük panik yer alırken, otomobilin çarptığı minibüsün yol kenarındaki bir aydınlatma direğine çarparak durabildiği görülüyor.

Minibüsün çarptığı direk bir evin balkonuna düşerken şans eseri balkonda kimsenin bulunmaması başka bir faciayı engelliyor.

İHA