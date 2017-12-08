08 Aralık 2017 Cuma

Kayıp üniversite öğrencisi halen aranıyor

Elazığ’da evinden ayrıldıktan sonra son olarak Malatya-Elazığ sınırında bulunan Kömürhan Köprüsü'nde görülen üniversite öğrencisi Havva Deringöl’ü arama çalışmaları devam etti.

08 Aralık 2017 Cuma 11:00
Kayıp üniversite öğrencisi halen aranıyor

  Elazığ’daki evinden 5 gün önce ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Havva Deringöl’ün cüzdanının Malatya-Elazığ sınırında bulunan Kömürhan Köprüsü'nün altında barajda bulunması sonrası, aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Genç kızın intihar etmiş olma ihtimaline karşı Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar dün başlattıkları arama çalışmalarına devam etti. Balıkçılar tarafından Karakaya Barajı'nda cüzdanın bulunduğu bölgede dalış yapıldı. Genç kızın yakınları ise ekiplerin arama çalışmalarını endişeli gözlerle izledi.

KÖPRÜDE İNMİŞ
  Gün boyu bölgeden ayrılmayan baba Cumali Deringöl, kızının hayatta olması umuduyla çalışmaları izledi. Havva Deringöl’ün kuzeni Kemal Bulut, geçtiğimiz Cuma gününden beri haber alamadıklarını belirterek, balıkçıların kuzeninin cüzdanını suda görmesi ile aramaların bu yöne kaydırıldığını söyledi. Havva Deringöl’ün en son Elazığ’dan Malatya minibüsüne 14.30'da bindiğini tespit ettiklerini belirten Bulut, “Minibüs şoförü ile görüştük. Kendisi Havva’nın köprünün girişinde inmek istediğini söyledi. Ondan sonra kendisini gören ve duyan olmadı” dedi.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahKayıp üniversite öğrencisi

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