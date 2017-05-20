Edinilen bilgiye göre İmam Karaoğlan (60) idaresindeki 10 BEY 31 plakalı otomobil, Kayseri istikametinden Malatya istikametine seyir halindeyken, yağışı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

İLK MÜDAHALE GÜRÜN’DE YAPILDI

Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralan sürücü Karaoğlan 112 sağlık ekipleri tarafından Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Malatya'ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA