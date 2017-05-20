20 Mayıs 2017 Cumartesi

Kaygan yolda takla attı

Kayseri istikametinden Malatya istikametine giden otomobil kayganlaşan yolda takla attı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Malatya’ya sevk edildi.

20 Mayıs 2017 Cumartesi 10:54
Kaygan yolda takla attı

  Edinilen bilgiye göre İmam Karaoğlan (60) idaresindeki 10 BEY 31 plakalı otomobil, Kayseri istikametinden Malatya istikametine seyir halindeyken, yağışı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

İLK MÜDAHALE GÜRÜN’DE YAPILDI
  Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralan sürücü Karaoğlan 112 sağlık ekipleri tarafından Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Malatya'ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
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