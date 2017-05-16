16 Mayıs 2017 Salı

Kayalıklardan yuvarlandı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde dağda kenger otu toplayan şahıs kayalıklardan yuvarlanarak hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi incelenmek üzere Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

16 Mayıs 2017 Salı 10:47
Kayalıklardan yuvarlandı

  Edinilen bilgiye göre, Aksu köyü civarında yakınlarıyla birlikte kenger otu toplayan Şükrü Akkurt (49), kayalıklarda dengesini kaybederek yuvarlandı. Kayalıklarda yuvarlanan Akkurt’u fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
  Olay yerine ihbar üzerine jandarma ekipleri, 112 acil sağlık ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptığı çalışmalar neticesinde Akkurt’a ulaştı. Akkurt’a, ulaşan ekipler Akkurt’un hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından Akkurt’un cenazesi incelenmek üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İHA
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