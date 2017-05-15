15 Mayıs 2017 Pazartesi

Karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu!

Çevreyolu üniversite durağı önünde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaşlı adam hafif yaralandı.

15 Mayıs 2017 Pazartesi 10:38
Karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu!

  Kaza, dün öğlen saatlerinde üniversite durağı önünde meydana geldi. Emeksiz üst geçidi istikametinden Akpınar üst geçidi istikametine giden bir otomobil, üniversite otobüs durağı önünde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan ve hareketsiz kalan yaralının yardımına, çevredeki vatandaşlar koştu.

YARALI HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI
  Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi yaparken, yaşlı adam ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, kaza yapan sürücü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 





ÖMER ALİ DELİBAŞ
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