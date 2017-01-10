Aşırı yağan kar yağışı nedeniyle Adıyaman’ın Çelikhan İlçesine bağlı bulunan 17 köy ve bu köylere bağlı mezralara ulaşımın sağlanamadığı bildirildi. Okullar bir gün tatil edilirken, ilçede zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.

EKİPLER YOLLARI AÇTI

Etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla Çelikhan- Adıyaman ve Çelikhan-Malatya karayolları da sabahın erken saatlerinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları, ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda yeniden ulaşıma açıldı.

İHA