20 Mart akşamı Kanalboyu’nda bir kafeteryada meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan işletme sahibi Serdar Ökten, kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi’nde hayatını kaybetti. Yaşanan silahlı saldırıda ölü sayısı 3 olurken, diğer 9 yaralının durumun ise iyi olduğu ifade edildi. Ökten’in cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Kanalboyu’ndaki kafede yaşanan silahlı saldırıda ilk olarak Burak Akpınar ile Hakan Kaba hayatını kaybetmişti. Öte yandan kavgada hayatını kaybeden Burak Akpınar’ın cezaevinden yeni tahliye olduğu öğrenilmiş, hayatını kaybeden 2 kişi ertesi gün toprağa verilmişti. Öte yandan kavgadan sonra kaçan 8 şüpheli ise bir süre sonra araçları ile yakalanarak gözaltına alınmıştı. Olayın yaşandığı kafe içerisinde çok sayıda boş kovan bulan polis ekipleri, güvenlik kamerasına da el koymuştu.

3 kişinin öldüğü kafeye geride bıraktığımız haftalarda silahla ateş açılmış ve saldırganlar yakalanarak, cezaevine gönderilmişti.

TAHİR ÖZÇELİK