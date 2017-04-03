Malatya’nın en işlek caddelerinden biri olan Kanalboyu’nda geçtiğimiz haftalarda silahlar konuştu. Bir kafede yaşanan olayda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Söz konusu silahlı çatışmayla ilgili olarak gözaltına alınan 16 şüpheliden 15’i mahkemece tutuklanırken, 1’i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden M.M.S., A.B.A., Y.E., H.D., A.Ö., E.İ., A.A., E.Ö., O.B., C.M., E.D., O.D., S.K., K.D. ve E.K. hakkında tutuklama kararı verildi, E.K. adlı şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kamuoyunda yankı uyandıran bu olayın ardından polis, denetimlerini sıklaştırdı. Kanalboyu’nun giriş ve çıkışlarında arama yapan polis, cafelerde de arama ve denetim gerçekleştirdi. Asayiş uygulamasında kuş uçurtturulmadı.

AĞBABA, KONUYU MECLİSE TAŞIDI

Öte yandan söz konusu kafe olayından sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Malatya kamuoyunun dillendirdiği sorunları TBMM gündemine taşıdı. Veli Ağbaba, İçişleri Bakanına güvenlik, Sağlık Bakanına 17 yaşındaki ATT’lerin yaralılara müdahalesini sordu. Ağbaba, “Olaya karışan şüphelilerin büyük bir bölümünün çeşitli suçlardan sabıka kaydının olduğu,bahse konu kafenin kanlı olaydan 4 gün önce de kurşunlandığı ifade edilmektedir. Malatya’nın en işlek caddelerinden biri olan, kafelerin bulunduğu bölgede 2 kişin ölümüne, 10 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırının yeterli emniyet tedbirleri alınmış olsaydı önlenebileceği kamuoyunda dillendirilmektedir. Olay yerine gelen 112 ambulanslarında doktor sayısının yetersiz olduğu, yaralılara müdahale eden sağlık personellerinin 17-18 yaşlarında ATT’ler olduğu, ilk müdahale esnasında ciddi sıkıntılar yaşandığı, yaralıların karga tulumba ambulanslara taşındığı ifade edilmektedir” dedi.

TAHİR ÖZÇELİK