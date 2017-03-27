27 Mart 2017 Pazartesi

KANALBOYU KANLI BASKIN 15 kişi tutuklandı

Kanalboyu’ndaki kanlı baskı sonrası gözaltına alınan 16 kişiden 15’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

27 Mart 2017 Pazartesi 10:19
KANALBOYU KANLI BASKIN 15 kişi tutuklandı

  Geriden kalan haftada Kanalboyu üzerinde bulunan bir kafeteryada işletme sahipleri ve dışarıdan gelen bir grup arasında yaşanan silahlı kavga olayı ile ilgili gözaltına alınan 16 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Malatya Adliyesine sevk edildi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
  Şüphelilerin adliyeye sevki öncesinde yollar çelik bariyerlerle kapatılırken polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Şüpheliler, tutuklu girişinden gizlice adliye binasına alınırken gece yarısına kadar süren mahkemede olaya karıştıkları öne sürülen E.İ, A.B.A., K.D., H.D., A.Ö., A.A., Y.E, E.Ö., O.B., C.M., E.D., O.D., S.K., E.K. ve M.M.S tutuklanırken, bir kişi de adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan zanlılar yine geniş güvenlik önlemleri altında Malatya E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
  20 Mart Pazartesi günü akşam saatlerinde bir kafede yaşanan silahlı kavgada; 32 yaşındaki Hakan Kaba ile 31 yaşındaki Burak Akpınar hayatını kaybetmiş, 10 kişide yaralanmıştı. Olaydan 3 gün sonra da işletmenin sahibi 41 yaşındaki Serdar Ökten de, tedavi gördüğü Turgut Özal Tıp Merkezi’nde hayatını kaybetmişti.

HARAÇ MESELESİ Mİ?
  Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, kavganın nedeninin alacak-verecek meselesi olduğu belirtiliyor. Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre ise 3 kişinin ölümüne neden olan kavganın sebebi kız meselesi. Ancak kavganın nedenin haraç meselesi olduğu yönünde de iddialar bulunuyor. 

TAHİR ÖZÇELİK
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 25 Mart 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 24 Mart 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya