Geriden kalan haftada Kanalboyu üzerinde bulunan bir kafeteryada işletme sahipleri ve dışarıdan gelen bir grup arasında yaşanan silahlı kavga olayı ile ilgili gözaltına alınan 16 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Malatya Adliyesine sevk edildi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Şüphelilerin adliyeye sevki öncesinde yollar çelik bariyerlerle kapatılırken polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Şüpheliler, tutuklu girişinden gizlice adliye binasına alınırken gece yarısına kadar süren mahkemede olaya karıştıkları öne sürülen E.İ, A.B.A., K.D., H.D., A.Ö., A.A., Y.E, E.Ö., O.B., C.M., E.D., O.D., S.K., E.K. ve M.M.S tutuklanırken, bir kişi de adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan zanlılar yine geniş güvenlik önlemleri altında Malatya E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

20 Mart Pazartesi günü akşam saatlerinde bir kafede yaşanan silahlı kavgada; 32 yaşındaki Hakan Kaba ile 31 yaşındaki Burak Akpınar hayatını kaybetmiş, 10 kişide yaralanmıştı. Olaydan 3 gün sonra da işletmenin sahibi 41 yaşındaki Serdar Ökten de, tedavi gördüğü Turgut Özal Tıp Merkezi’nde hayatını kaybetmişti.

HARAÇ MESELESİ Mİ?

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, kavganın nedeninin alacak-verecek meselesi olduğu belirtiliyor. Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre ise 3 kişinin ölümüne neden olan kavganın sebebi kız meselesi. Ancak kavganın nedenin haraç meselesi olduğu yönünde de iddialar bulunuyor.

TAHİR ÖZÇELİK