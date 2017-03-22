Edinilen bilgiye göre, Kanalboyu Caddesi’nde bir alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada silahlar konuştu. 6 tabanca ve 4 pompalı tüfeğin kullanıldığı silahlı kavgada, 12 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve güvenlik güçleri yönlendirilirken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

MÜDAHALE YETMEDİ

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Burak Akpınar ile Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılan Hakan Kaba hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Mehmet S., Abdullah D., Gamze K., Serdar Ö., Erdinç B., Aykut Ö., Suat A. ve Yasin E. ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi daha hastanede tedavi altına alındı.

CEZAEVİNDEN YENİ TAHLİYE OLMUŞTU

Kavgada hayatını kaybeden Burak Akpınar’ın cezaevinden yeni tahliye olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden 2 kişi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kafenin bulunduğu cadde yaya ve araç trafiğine kapatılırken, kavgadan sonra kaçan 8 şüpheli ise bir süre sonra araçları ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayın yaşandığı kafe içerisinde çok sayıda boş kovan bulundu. Polis ekipleri güvenlik kamerasına da el koydu. 2 kişinin öldüğü kafeye geçtiğimiz hafta da silahla ateş açılmış ve saldırganlar yakalanarak, cezaevine gönderilmişti.

VALİ TWİTTER’DAN AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan olay sonrası resmi sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Vali Mustafa Toprak, “Kanalboyu’ndaki müessif olayla ilgili olarak, olaya karışan bütün şahıslar 10’u yaralı 18 kişi gözaltına alınmıştır. Hiçbir kanunsuz olaya, çeteleşmeye ve organize olaya alan bırakılması mümkün değildir. Vatandaşlarımız müsterih olsun ki, tedbirler alınmıştır” dedi.

Silahlı saldırı olayında hayatını kaybeden Burak Akpınar ve Hakan Kaba’nın, Malatya Adli Tıp Kurumu morguna alınan cenazesi Şehir Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

TAHİR ÖZÇELİK