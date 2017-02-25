25 Şubat 2017 Cumartesi

Kafeteryada silahlı saldırıya uğradı

Malatya'da bir kişi oturduğu kafeteryada silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

25 Şubat 2017 Cumartesi 09:46
Kafeteryada silahlı saldırıya uğradı
  Merkez Kanalboyunda bir kafeteryada yaşanan olayda iddiaya göre Ünal S. (89) isimli kişiye kimliği belirsiz bir şahıs tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.
Zanlı olay yerinden araçla kaçarken 2 ayağından yaralanan Ünal S. 112 Acil Ambulansı ile Malatya Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Polis kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatırken olay yerinde yapılan olay yeri incelemesinde 3 adet boş tüfek kartuşu bulundu.
İHA
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