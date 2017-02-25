Malatya'da bir kişi oturduğu kafeteryada silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.
25 Şubat 2017 Cumartesi 09:46
Merkez Kanalboyunda bir kafeteryada yaşanan olayda iddiaya göre Ünal S. (89) isimli kişiye kimliği belirsiz bir şahıs tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.
Zanlı olay yerinden araçla kaçarken 2 ayağından yaralanan Ünal S. 112 Acil Ambulansı ile Malatya Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Polis kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatırken olay yerinde yapılan olay yeri incelemesinde 3 adet boş tüfek kartuşu bulundu.
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