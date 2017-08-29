Kernek Mahallesi Ömür Sokak'ta yaşayan Suriyeli Abdullah ailesinin en küçük ferdi 1,5 yaşındaki Rijad Abdullah’ın kafası pencerenin demir korkuluklarına sıkıştı. Mahsur kalan minik Rijad’ın kurtarılması için çevredekileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kurtarma ekipleri, çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı. Titizlikle gerçekleşen kurtarma operasyonu sonrası minik Rijad sıkıştığı korkuluklardan kurtarılırken aile itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

İHA