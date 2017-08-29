29 Ağustos 2017 Salı

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Kafası demir korkuluklara sıkışan minik Rijad’ın yardımına itfaiye yetişti

Malatya’da Suriyeli minik Rijad’ın kafası pencerenin demir korkuluklarına sıkışınca yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

29 Ağustos 2017 Salı 12:43
Kafası demir korkuluklara sıkışan minik Rijad’ın yardımına itfaiye yetişti
  Kernek Mahallesi Ömür Sokak'ta yaşayan Suriyeli Abdullah ailesinin en küçük ferdi 1,5 yaşındaki Rijad Abdullah’ın kafası pencerenin demir korkuluklarına sıkıştı. Mahsur kalan minik Rijad’ın kurtarılması için çevredekileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kurtarma ekipleri, çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı. Titizlikle gerçekleşen kurtarma operasyonu sonrası minik Rijad sıkıştığı korkuluklardan kurtarılırken aile itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
İHA
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