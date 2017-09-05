05 Eylül 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

Jandarmadan tatilcilere trafik uygulaması

Malatya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Trafik Timleri 10 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde Güvenli Trafik Uygulaması gerçekleştirdi.

05 Eylül 2017 Salı 17:44
Jandarmadan tatilcilere trafik uygulaması
  Jandarma ekipleri uygulama kapsamında, Malatya - Sivas Devlet Karayolu Jandarma yol kontrol noktasında hem trafik kontrolü yaptı, hem de sürücülere çikolata ve şeker ikram etti.
Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Murat Dilek, vatandaşlara tatil dönüşlerinde çikolata ve şeker ikram edip, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından özel olarak hazırlatılan trafik bilgilendirme broşürü dağıttı.
Sürücülere trafik kuralları hakkında uyarılarda bulunan Astsubay Dilek bayram sevincini hüzne dönüştürmemelerini, frene değil kurala güvenmelerini ve trafik kurallarına mutlaka riayet etmelerini önemle rica etti.
Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timlerinin bir yandan trafik uygulaması yapmalarının bir yandan da tatilcileri şeker ve güler yüzle uğurlamalarının vatandaşları memnun ettiği görüldü.
İHA
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