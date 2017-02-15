Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlar neticesinde 7 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ve 348 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, 1 adet ruhsatsız tabancaya ise el koydu.

FETÖ’CÜ ŞAHIS EMNİYETİ TESLİM EDİLDİ

FETÖ/PDY terör suçları kapsamında yol kontrolü yapan ekipler, aramalar sırasında sorgulama gerçekleştirdi. Yapılan sorgulama neticesinde “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan aranan 1 şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

127 ARAÇ MEN EDİLDİ

Toplamda 19 bin 844 kişinin sorgulaması yapan jandarma ekipleri 44 aranan şahsı yakaladı. Trafik timleri ise 7 bin 909 aracı kontrol etti. Trafik kurallarına uymayan 246 araç sürücüsüne ceza kesilirken, 127 araç trafikten men edildi. Malatya İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri 94 okul servisi ile 11 işçi servisi aracını da kontrolden geçirdi.

İHA