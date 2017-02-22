Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda 4 kilo 929 gram kubar esrar maddesi, 68 gram kenevir tohumu ve 1 adet 100 TL değerinde sahte banknot ele geçirildi. Ekipler yol kontrol ve aramalardaki sorgulama neticesinde ise FETÖ/PDY’ye üye olan ve “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan aranan 1 şahsı yakaladı. Şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA YAĞDI

Jandarma ekipleri toplamda 12 bin 271 kişinin sorgulaması yaptı, sorgulama neticesinde 32 şahıs yakalandı. Trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda da 5 bin 337 araç kontrol edilerek, trafik kurallarına uymayan 192 araç sürücüsüne ceza kesildi. 88 araç trafikten men edilirken, 74 okul servis aracı ise kontrol edildi.

HABER MERKEZİ