22 Ağustos 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

Jandarma kaçakçılara ve uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Malatya'da jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda 750 paket gümrük kaçağı sigara, 9 bin gram kubar esrar, 5 bin 428 kök kenevir bitkisi ve 800 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

22 Ağustos 2017 Salı 17:57
Jandarma kaçakçılara ve uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
  Malatya İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen adli ve önleyici faaliyetler neticesinde 750 paket gümrük kaçağı sigara, 9 bin gram kubar esrar, 5 bin 428 kök kenevir bitkisi ve 800 gram kenevir tohumu ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “15-21 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen kaçakçılık olaylarında, icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Yapılan İstihbarı ve Operasyonel Faaliyetler Neticesinde İcra Edilen Meskun Mahal Aramasında: 9 bin gram kubar esrar, 5 bin 428 kök kenevir bitkisi, 800 gram kenevir tohumu, ele geçirilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, asayiş olaylarında ise 2 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet 9 mm ruhsatlı tabanca, 2 adet şarjör ve 3 adet fişeğin ele geçirildiği bilgisi verilirken, adli ve önleyici faaliyetler neticesinde toplam 15 bin 467 kişinin sorgulamasının yapıldığı ve sorgulama neticesinde 54 şahsın yakalandığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, trafik timleri tarafından 15-21 Ağustos tarihleri arasında yapılan uygulamalarda da 3 bin 1 aracın kontrol edilerek trafik kurallarına uymayan 140 araç sürücüsüne ceza kesildiği, 57 aracın trafikten men edildiği ve 34 işçi servis aracının kontrol edildiği belirtildi.
İHA
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