24 Aralık 2017 Pazar

JANDARMA İZİNİ SÜRÜYOR

Akçadağ’da yaz aylarında kullanılan içerisinde kimsenin bulunmadığı 4 ev kundaklandı.

24 Aralık 2017 Pazar 16:16
JANDARMA İZİNİ SÜRÜYOR

  Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Keller Mahallesi Çıplaklar mevkiinde meydana geldi. Jandarma olayın izini sürüyor.

Yıldırım'a ait evde nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kimsenin yaşamadığı ev de yangın kontrol altına alındı.


İtfaiyenin bölgeden ayrılmasının ardından bugünde Mahmut Yıldırım ile Ali Yıldırım'a ait evlerde de yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi ile her iki evde çıkan yangın söndürülürken, evlerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Bir evde de kısmen yangının çıktığı olaylarla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.
Vatandaşların, özellikle yaz aylarında kullandıkları evlerin kimler tarafından kundaklandığı ile ilgili jandarmanın incelemesi sürüyor.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahAkçadağYangın

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