Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalar paylaşıldı. Buna göre; ekipler kaçakçılık olaylarında 15 bin 60 paket gümrük kaçağı sigara ve 10 bin 690 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Asayiş olaylarında ise 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, FETÖ/PDY Terör suçları kapsamında; yol kontrol ve aramasında yapılan sorgulama neticesinde “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan aranan 1 şahıs yakalandı. Şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.





4 BİN 110 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Jandarma ekipleri; 17 bin 143 kişinin sorgulamasını yaparken, sorgulama neticesinde 45 şahıs yakalandı. Trafik timleri ise yaptığı uygulamalarda 4 bin 110 aracı kontrol etti. Trafik kurallarına uymayan 152 araç sürücüsüne ceza kesilirken, 64 araç trafikten men edildi.

HABER MERKEZİ