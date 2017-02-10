10 Şubat 2017 Cuma

Jandarma ekipleri 17 bin 143 kişiyi sorguladı

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 15 bin 60 paket gümrük kaçağı sigara ve 10 bin 690 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri ayrıca son bir haftada 17 bin 143 kişiyi sorguladı.

08 Şubat 2017 Çarşamba 11:03
Jandarma ekipleri 17 bin 143 kişiyi sorguladı

  Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalar paylaşıldı. Buna göre; ekipler kaçakçılık olaylarında 15 bin 60 paket gümrük kaçağı sigara ve 10 bin 690 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Asayiş olaylarında ise 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, FETÖ/PDY Terör suçları kapsamında; yol kontrol ve aramasında yapılan sorgulama neticesinde “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan aranan 1 şahıs yakalandı. Şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

4 BİN 110 ARAÇ KONTROL EDİLDİ
  Jandarma ekipleri; 17 bin 143 kişinin sorgulamasını yaparken, sorgulama neticesinde 45 şahıs yakalandı. Trafik timleri ise yaptığı uygulamalarda 4 bin 110 aracı kontrol etti. Trafik kurallarına uymayan 152 araç sürücüsüne ceza kesilirken, 64 araç trafikten men edildi. 

HABER MERKEZİ
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