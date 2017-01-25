Konuyla alakalı olarak jandarmadan yapılan açıklamada, “Malatya İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen adli ve önleyici faaliyetler neticesinde, 17-23 Ocak 2017 tarihleri arasında meydana gelen kaçakçılık olaylarında 6 bin 940 paket gümrük kaçağı sigara ve 16 adet kaçak içki ele geçirilmiştir. Asayiş olaylarında 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet tabanca ele geçirilmiştir. Toplam 18 bin 991 kişinin sorgulaması yapılmış, sorgulama neticesinde 72 şahıs yakalanmıştır. Trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda ise 3 bin 780 araç kontrol edilerek trafik kurallarına uymayan 166 araç sürücüsüne ceza kesilmiş, 44 araç trafikten men edilmiş ve 53 okul servisi ile 23 işçi servisi aracı kontrol edilmiştir. Yapılan kontrollerde Ülkemize yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 1 Afganistan Uyruklu şahıs yakalanarak, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Malatya İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayiş hizmetlerinin sağlanmasına yönelik kaçakçılık ve organize suçlar ile mücadeleye aralıksız devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

İHA