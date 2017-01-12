Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen adli ve önleyici faaliyetler kapsamında son 1 hafta içerisinde 18 bin 580 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Uygulamalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği de ele geçirilirken toplam 16 bin 263 kişinin GBT sorgulamaları yapıldı.

105 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Sorgulama neticesinde 35 aranan şahıs yakalanırken trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda da 3 bin 153 araç kontrol edildi. Trafik kurallarına uymayan 105 araç sürücüsüne ceza kesilirken, 49 araç ise trafikten men edildi. Trafik uygulamasında ayrıca 33 okul servisi ile 7 işçi servisi de kontrol edildi.

HABER MERKEZİ