12 Ocak 2017 Perşembe

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Jandarma 35 şüpheliyi yakaladı

Jandarma ekipleri haftalık asayiş uygulama raporunu yayınladı. Raporda toplam 16 bin 263 kişinin sorgulamasının yapıldığı, 35 aranan şahsın ise sorgulama sonucunda yakalandığını açıkladı.

12 Ocak 2017 Perşembe 11:44
Jandarma 35 şüpheliyi yakaladı

  Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen adli ve önleyici faaliyetler kapsamında son 1 hafta içerisinde 18 bin 580 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Uygulamalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği de ele geçirilirken toplam 16 bin 263 kişinin GBT sorgulamaları yapıldı.

105 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ
  Sorgulama neticesinde 35 aranan şahıs yakalanırken trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda da 3 bin 153 araç kontrol edildi. Trafik kurallarına uymayan 105 araç sürücüsüne ceza kesilirken, 49 araç ise trafikten men edildi. Trafik uygulamasında ayrıca 33 okul servisi ile 7 işçi servisi de kontrol edildi. 

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