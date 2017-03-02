Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan adli ve önleyici faaliyetler kapsamında, yol kontrol ve aramasındaki sorgulama neticesinde FETÖ/PDY 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan 1 şahsın yakalandığı ve şahsın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi. Ekiplerin FETÖ’ye üye olmak suçundan aranan 3 şüphelinin de evinde arama yaptığı, yakalanan 2 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildiği ve 1 şüphelinin de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.

104 ARAÇ MEN EDİLDİ

Jandarma ekipleri, yapılan bir başka operasyonda ise 3 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Ekipler, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabancaya da el koydu. Toplamda 20 bin 929 kişinin sorgulaması yapan ekipler, sorgulama neticesinde 44 şahıs yakaladı. Jandarmanın trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda ise 6 bin 311 araç kontrol edildi, trafik kurallarına uymayan 201 araç sürücüsüne ceza kesildi. 104 araç trafikten men edilirken, 47 okul servisi kontrol edildi.

HABER MERKEZİ