02 Mart 2017 Perşembe

Jandarma, 3 FETÖ üyesini yakaladı

Jandarma ekipleri FETÖ/PDY üyesi 3 kişiyi yakaladı. Yapılan operasyonlarda ayrıca 3 gram kubar esrar maddesi de ele geçirildi.

02 Mart 2017 Perşembe 11:29
Jandarma, 3 FETÖ üyesini yakaladı

  Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan adli ve önleyici faaliyetler kapsamında, yol kontrol ve aramasındaki sorgulama neticesinde FETÖ/PDY 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan 1 şahsın yakalandığı ve şahsın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi. Ekiplerin FETÖ’ye üye olmak suçundan aranan 3 şüphelinin de evinde arama yaptığı, yakalanan 2 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildiği ve 1 şüphelinin de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.

104 ARAÇ MEN EDİLDİ
  Jandarma ekipleri, yapılan bir başka operasyonda ise 3 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Ekipler, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabancaya da el koydu. Toplamda 20 bin 929 kişinin sorgulaması yapan ekipler, sorgulama neticesinde 44 şahıs yakaladı. Jandarmanın trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda ise 6 bin 311 araç kontrol edildi, trafik kurallarına uymayan 201 araç sürücüsüne ceza kesildi. 104 araç trafikten men edilirken, 47 okul servisi kontrol edildi.

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Anahtar Kelimeler: Busabah MalatyaFetö

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