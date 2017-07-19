İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY'nin Gaziemir sözde eyalet yapılanmasına yönelik soruşturma genişletildi.
37 KİŞİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Haklarında gözaltı kararı olan 62 şüpheli için sabah polis ekipleri İzmir merkezli, Manisa, Bitlis, Kahramanmaraş, Ağrı, İstanbul, Malatya olmak üzere 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerden 37'si gözaltına alınarak işlemleri için İzmir Emniyeti’ne getirildi.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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