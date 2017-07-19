19 Temmuz 2017 Çarşamba

İzmir merkezli FETÖ operasyonu

İzmir merkezli aralarında Malatya’nın da bulunduğu 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 62 şüpheliden 37'si yakalandı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:47
İzmir merkezli FETÖ operasyonu

  İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY'nin Gaziemir sözde eyalet yapılanmasına yönelik soruşturma genişletildi.

37 KİŞİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
  Haklarında gözaltı kararı olan 62 şüpheli için sabah polis ekipleri İzmir merkezli, Manisa, Bitlis, Kahramanmaraş, Ağrı, İstanbul, Malatya olmak üzere 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerden 37'si gözaltına alınarak işlemleri için İzmir Emniyeti’ne getirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. 

İHA
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