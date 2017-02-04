04 Şubat 2017 Cumartesi

İzinsiz eylem yapan KESK’liler gözaltına alındı

Malatya’da görevlerinden ihraç edildiklerini öne sürerek eylem yapan KESK’li guruba polis müdahale etti.

04 Şubat 2017 Cumartesi 18:41
İzinsiz eylem yapan KESK’liler gözaltına alındı
  Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) tarafından Malatya’da Kanun Hükmünde Kararname ile görevden ihraç edilenler için oturma eylemi düzenlendi. Yüzüncüyıl Kavşağında toplanan KESK üyeleri görevden almaları protesto etmeye başladı.
Ancak her türlü gösteri ve basın açıklamasının valilikçe yasaklanması nedeniyle polis ekipleri gurubu dağılmaları yönünde uyardı. Polisin tüm uyarılarına rağmen eylemlerine devam eden guruba müdahale gecikmedi. Çevik kuvvet polisleri ve sivil ekipler izinsiz gösteri yapan KESK üyelerini gözaltına aldı. Bu sırada slogan atmaya devam eden göstericiler polise uzun süre direndi. Gözaltına alınan 20 kişi emniyete götürüldü.
İHA
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