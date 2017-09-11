11 Eylül 2017 Pazartesi

Valinin makam aracının önüne atladı

İtfaiye tam zamanında yetişti

2’inci Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile alevler fabrika içerisine sıçramadan, kontrol altına alındı.

11 Eylül 2017 Pazartesi 10:03
İtfaiye tam zamanında yetişti

Malatya 2’inci Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kayısı fabrikasının bahçesinde bulunan atık malzemeler, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi ile kısa sürede yangın bölgesine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına alevlere müdahale etti. Kısa süreli paniğin de yaşandığı yangında, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile alevler fabrika içerisine sıçramadan kontrol altına alındı. 

Yangında küçük çaplı maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

İHA
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