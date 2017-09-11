Malatya 2’inci Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kayısı fabrikasının bahçesinde bulunan atık malzemeler, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi ile kısa sürede yangın bölgesine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına alevlere müdahale etti. Kısa süreli paniğin de yaşandığı yangında, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile alevler fabrika içerisine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında küçük çaplı maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA