17 Ocak 2017 Salı

İşyerine silahlı saldırı!

Doğanşehir ilçesinde bir işyeri, gece saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi zarar meydana geldi.

17 Ocak 2017 Salı 12:35
İşyerine silahlı saldırı!

  Doğanşehir ilçesi Merkez Cami karşısında yer alan bir iş yerine gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Olay sonrası işyerinin camına 4 kurşun isabet ederken, saldırgan ya da saldırganların olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştığı belirtildi.

DOLU VE BOŞ KOVANLAR ELE GEÇİRİLDİ
  Sabah işyerini açtıktan sonra silahlı saldırıyı gören işyeri sahibi durumu, polis ekiplerine bildirdi. Doğanşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıya uğrayan işyerinde inceleme yaparken, olay yerinde bir adet dolu kovan ile boş kovanlar ele geçirildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA
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