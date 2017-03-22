22 Mart 2017 Çarşamba

İnönü’de FETÖ operasyonu; 19 kişi gözaltına alındı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İnönü Üniversitesi’nde görevli 7 öğretim görevlisi ile yine İl Milli Eğitim Müdürlüğünden ihraç edilen 12 eski öğretmen gözaltına alındı.

22 Mart 2017 Çarşamba 10:42
İnönü’de FETÖ operasyonu; 19 kişi gözaltına alındı

  Başsavcılık tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü’ne yönelik düzenlenen Malatya merkezli operasyonda FETÖ soruşturması kapsamında Malatya ve Kayseri´de 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.  Operasyonda, meslekten ihraç edilen İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnönü Üniversitesi’nden toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında İnönü Üniversitesinde görevliyken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen 7 öğretim görevlisi gözaltına alındığı öğrenildi. Yine soruşturma kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğün ihraç edilen öğretmenlere yönelik yapılan incelemede ise 12 öğretmen emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

TAHİR ÖZÇELİK
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