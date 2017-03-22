Başsavcılık tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü’ne yönelik düzenlenen Malatya merkezli operasyonda FETÖ soruşturması kapsamında Malatya ve Kayseri´de 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, meslekten ihraç edilen İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnönü Üniversitesi’nden toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında İnönü Üniversitesinde görevliyken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen 7 öğretim görevlisi gözaltına alındığı öğrenildi. Yine soruşturma kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğün ihraç edilen öğretmenlere yönelik yapılan incelemede ise 12 öğretmen emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

TAHİR ÖZÇELİK