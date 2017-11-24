24 Kasım 2017 Cuma

İnönü Caddesi kördüğüm!

İnönü Caddesi Dörtyol mevkiinde sürekli olarak yaşanan trafik yoğunluğu her gün, her saat devam ediyor. Neredeyse kördüğüm haline gelen bu soruna tepki gösteren sürücüler, yetkilileri bir an önce göreve çağırdılar.

24 Kasım 2017 Cuma 10:50
İnönü Caddesi kördüğüm!

  Malatya’nın trafik sorunu gittikçe içinden çıkılmaz hale geliyor. Özellikle İnönü Caddesi Dörtyol mevkiinde neredeyse kördüğüm olan bu soruna yetkililer ne zaman çözüm bulur bilinmezken, bazı günler akşama doğru trafik sıkışıklığı nedeniyle kavşakta tam bir izdiham yaşanıyor. Uzun kuyruk oluşturan araçlar kavşaktan çıkamazken bu duruma tepki gösteren sürücüler ise yetkilileri bir an evvel göreve çağırıyorlar.

SÜRÜCÜLER TEPKİLİ
  İnönü Caddesi Dörtyol mevkiinde başta Leblebici Sokak olmak üzere diğer sokak girişlerinde meydana gelen trafik yoğunluğu nedeniyle sıkıntılı günler yaşadıklarını dile getiren sürücüler, özellikle İnönü Caddesi ile Leblebici Sokak arasında bir düzenlemenin yapılması gerektiğini kaydettiler. Sürücüler, Dörtyol mevkiinde bazen trafik kazaların olduğunu da savunarak, bir an önce yetkilileri göreve çağırdılar ve artık trafik nedeniyle sorun yaşamak istemediklerini söylediler.

MUTLU SARIGÜL
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