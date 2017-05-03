03 Mayıs 2017 Çarşamba

İmam eşi tutuklandı

FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda mahrem imam eşi olan ve eşler arasında da 'abla' olarak faaliyet gösteren bir kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

03 Mayıs 2017 Çarşamba 10:39
İmam eşi tutuklandı

  Malatya Valiliği Olağan Üstü Hal (OHAL) bürosunca yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Malatya Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü tarafından örgütü ‘Mahrem İmamı’ olan bir şüphelinin eşinin de gözaltına alındığı belirtildi. Söz konusu şüphelinin mahrem imam eşleri ablası olarak örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği bilgisi de paylaşıldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen ve ismi açıklanmayan şüphelinin tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine gönderildiği bildirildi.

MALATYA’DA YAKALANDILAR
  Öte yandan, Nevşehir ve Kars Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Nevşehir Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi ile 1 özel okul öğretmeninin de, Malatya’da yakalanarak gözaltına alındığı ve soruşturmanın yürütüldüğü illere gönderildiği ifade edildi. 

TAHİR ÖZÇELİK
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 02 Mayıs 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 29 Nisan 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya