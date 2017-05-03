Malatya Valiliği Olağan Üstü Hal (OHAL) bürosunca yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Malatya Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü tarafından örgütü ‘Mahrem İmamı’ olan bir şüphelinin eşinin de gözaltına alındığı belirtildi. Söz konusu şüphelinin mahrem imam eşleri ablası olarak örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği bilgisi de paylaşıldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen ve ismi açıklanmayan şüphelinin tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine gönderildiği bildirildi.

MALATYA’DA YAKALANDILAR

Öte yandan, Nevşehir ve Kars Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Nevşehir Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi ile 1 özel okul öğretmeninin de, Malatya’da yakalanarak gözaltına alındığı ve soruşturmanın yürütüldüğü illere gönderildiği ifade edildi.

TAHİR ÖZÇELİK