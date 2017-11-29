Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesinde bulunan Yeni Şire Pazarı’nda aralarında daha önceden husumet bulunan iki grubun tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine çevredeki esnafların ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, kavgayı önlemede yetersiz kalınca takviye ekip istendi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırabildi. B.A. ve E.A. gözaltına alındı.

İHA