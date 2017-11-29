29 Kasım 2017 Çarşamba

İki grup arasında kavga çıktı

Malatya’da iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

29 Kasım 2017 Çarşamba 10:47
İki grup arasında kavga çıktı

  Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesinde bulunan Yeni Şire Pazarı’nda aralarında daha önceden husumet bulunan iki grubun tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine çevredeki esnafların ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, kavgayı önlemede yetersiz kalınca takviye ekip istendi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırabildi. B.A. ve E.A. gözaltına alındı.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahKavga

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