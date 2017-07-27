27 Temmuz 2017 Perşembe

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İhale anlaşmazlığı baskını: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

Malatya’da resmi bir kurumun ihalesine talip olan yemek şirketi sahipleri arasındaki husumet kanlı bitti. Çevreyolu İnönü Mahallesi Tarım Kredi Kooperatifi yanında bulunan iş yerini tabanca ve pompalı tüfekle basan grubun saldırısında 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 2 kişi de yaralandı.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:43
İhale anlaşmazlığı baskını: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı
  Resmi bir kurumun yemek ihalesi için teklif vermeye hazırlanan yemek şirketi yetkilileri arasında anlaşmazlık çıktı. İhale için tartıştıkları ve birbirlerini tehdit etikleri iddia edilen yemek şirketi işletmecilerinden biri, yanında bulunan kişilerle birlikte diğer şirketin bulunduğu iş yerini silahlarla bastı. Silahların kullanıldığı saldırıda dükkanda bulunan ve kurşunların hedefi olan 3 kişiden E.Y. kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Saldırıda E.H. adlı şahsın ağır yaralandığı, H.S.’nin ise hafif yaralı olarak tedavi altına alındığı belirtildi.
Saldırıyı yapan grubun olayda kullandığı araç kısa süre sonra ele geçirilirken, saldırganların Bingöl plakalı başka bir araçla kaçtıkları öğrenildi.
Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edilirken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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