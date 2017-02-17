Malatya’da 2016’nın son günlerinde yaşanan bir olay şehirde adeta şok etkisi yaratmış, ulusal gündemde de geniş yankı uyandırmıştı. Kendisini çalıştığı yerde Buz Pisti Eğitmeni diye tanıtan, 29 yaşındaki İ.C. iddialara göre o tarihte 14 yaşında olan ve buz pistinde tanıştıkları öğrenilen orta okul öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmiş ve küçük kızı hamile bırakmıştı. Ancak tüm bu şok gerçekler küçük kızın okulda karın ağrısıyla hastaneye kaldırılması sonucu ortaya çıkmıştı. Malatya’da adeta infial yaratan bu iğrenç hadisenin ilk duruşması dün Malatya Adliyesinde gerçekleşti. Mahkemenin ilk duruşmasının ardından çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan mağdur kızın ve ailesinin avukatı Mehmet Fatih Kerimoğlu, süreci değerlendirerek, ailelere önemli uyarılarda bulundu.

SANIK DURUŞMA SALONUNDA HAZIR EDİLDİ

İlk duruşmanın 2 ay gibi kısa bir zamanda yapıldığını belirten Avukat Kerimoğlu, “Cumhuriyet savcılığını çok hızlı iddianame hazırlıyor. Bu iddianamesinde çocuğun nitelikli istismara uğradığına ilişkin iddiada bulunuyor. Özellikle bu hususta da Cumhuriyet Savcılığını tebrik etmek gerekiyor. Çünkü bu gibi dosyalar bir anlam da araştırması, delil toplanması zor ve delil karartması mümkün olabilen dosyalar. Hızlı bir vaziyette karar verip kararı talep ederek ceza mahkemesi tarafından bu kararın alınması bu gibi dosyalar da devlete olan güveni de artırıyor. İki ay gibi kısa zaman içerisinde hemen bugün ilk duruşma yapıldı. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılama yapıldı. Bu yargılamada sanık duruşma salonunda hazır edildi. Sanıkla beraber mağdurun anne ve babası da duruşma salonunda hazır edildi” diye konuştu.

İFADE DEĞİŞİKLİĞİ MAHKEMEYİ YANILTMAZ

Duruşma salonunda kalabalık bir seyirci kitlesinin olduğunu belirten Avukat Kerimoğlu, “Kalabalık bir seyirci kitlesi vardı duruşma salonunda. Bugün yapılan yargılama son derece olumluydu. Yargılamada sanık dinlendi. Sanığın karakolda olan beyanları ile bu gün mahkemede verdiği beyanlar tamamen birbirinin tersi. Adeta eğitilmiş ve öğretilmiş bir beyanla mahkemenin karşısına çıktı. Örneğin sanık karakoldaki ifadesinde mağdur bana 14 yaşında olduğunu söylemişti demişse de bugünkü duruşmada 17 yaşında olduğunu söyledi. Aradan geçen zaman içerisinde muhtemelen danışmaları, hukuki tavsiyeler, görüşler neticesinde böyle bir ifade değişikliği oldu. Bence mahkemeyi yanıltamaz” şeklinde konuştu.

SUÇUN NİTELİKLİ OLDUĞUNUN ÜZERİNDE DURDUK

Cinsel birleşme olmasa da asılma ve rahatsız etmelerin de suç olarak sayıldığını söyleyen Avukat Kerimoğlu, “Diğer taraftan lise 2’ye gittiğini söylediğini iddia etti, halbuki bir öncekinde de mağdurun ortaokulu yeni bitirip liseye başlayacağı bir dönemde tanıştıklarını ifade etmişti. Bu da bir çelişkidir. Ve bugünkü yargılamada özellikle biz de bu suçun nitelikli olduğunun üzerinde durduk. Çünkü bu eylemin yetişkin birine yapılmasıyla yetişkin olmayan henüz irade yeteneğine sahip olmayan çocuklara karşı yapılması birbirinden ayırt edilmesi gereken durumlar. Tabi TCK 103 bunu düzenlerken bunu cinsel istismar suçu olarak almış. Çünkü burada mağdurun rızası aranmıyor. Rızası olduğu iddia edilse dahi mağdur çocuk yaşta olduğu için ve irade yeteneğine de sahip olmadığı için rızası olup olmadığına bakılmaksızın bu işin sanığına ceza veriliyor. Cinsel birleşme olmasa da asılmalar, rahatsız etmeler de suç olarak tanımlanıyor” ifadelerinde bulundu.

CEZA ALMASI GEREKİYOR

“Anne ve babalar çocukları bir başka kişi tarafından özellikle 18 yaşını doldurmuş kişiler tarafından bir anlamda asılmalara, sarkıntılıklara maruz kalıyorsa bu anlamda hemen suç duyurusunda bulunabilirler” diyen Avukat Kerimoğlu, şunları kaydetti:

“Çünkü TCK bu suçlara ilişkin ciddi bir ceza şekli düzenlemiştir. Eğer bu eylemde cinsel ilişki olmuşsa bu suçun nitelikli halini alıyor. Yani daha fazla ceza gerektiriyor. Kanun cinsel ilişki gerçekleşmişse en az 16 yıl hapis cezası verilmelidir diyor. Bu olayda bir de zincirle bir eylem gerçekleşiyor. Bu da ağırlaştırıcı bir neden. Yani mağdure ile istismarcı bir defaya mahsus cinsel birleşme gerçekleştirmiyorlar. Bunun defalarca, başka günlerde ve başka mekanlarda tekrarlıyorlar. Ve bunu iki tarafta ikrar ediyor ve özellikle sanık bugünkü duruşmada bunu ifade etti. Zincirleme şekilde gerçekleştiği için 16 yılın daha da üzerinde bir ceza alması gerekmektedir. Eğer bu eylem eğitici, kişinin üzerinde bir nüfus oluşturan kişi tarafından gerçekleştirilmişse bu ceza daha da ağırlaştırılarak verilmelidir. Müvekkilimin burada istismarcısının kendisini eğitici, öğretici olarak çalışması. Her ne kadar kendisi eğitici ve öğretici olmadığını iddia etse de buranın sadece işletmecisi olduğunu iddia etse de biz mahkemeden işletmenin işletmecisinin özellikle kimler olduğunu sorulmasını talep ettik. Mahkemede bu noktada talebimizi kabul etti. Gelecek evraklar doğrultusunda o işletmede bir öğretici bulunmak zorunluluğu dikkate alınmak kaydıyla bu kişinin aslında her ne kadar sigorta girişi varsa, eğitici ve öğretici kadrosu olmasa dahi aslında fiili olarak bunu yaptığı ortaya çıkacaktır. Haliyle ağırlaştırılarak cezasının verilmesi gerekmektedir.”

TALEBİMİZ MAHKEMECE KABUL EDİLDİ

Diğer duruşma için mahkemeden yakın tarih istediklerini dile getiren Avukat Kerimoğlu, “Bizim müvekkilimiz şu anda 6 aylık hamile. Ve yaşamış olduğu olayın elem ve ızdırap dolayısıyla olağanüstü psikolojik travmalar yaşamakta. Şu anda da Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi görmeye devam etmektedir. Oradan aldığımız mağdure ile istismarcının karşılaşmaması ve daha yalnız bir vaziyette beyanının alınması doğrultusunda aldığımız raporu bugün mahkemeye sunduk ve bir sonraki duruşmada oturumun kapalı yapılmasını talep ettik. ve oturumun kapalı yapılması talebimiz mahkemece kabul edildi. Mahkemenin yaklaşımı da, mahkeme heyetinin bu konudaki titiz duruşu da oldukça sevindiriciydi. Yakın bir tarih istedik. Çünkü yaklaşık 2-3 ay sonra mağdurenin ne yazık ki bir doğumu olacak. Haliyle doğumdan evvel bu beyanın alınması için yakın bir tarih istedik. Mart ayına da bir duruşma günü verildi. Bu da mahkeme açısından bizi sevindiren kararlardan bir tanesi oldu” şeklinde konuştu.

AİLELER ÇOCUKLARINI HERKESTEN KORUMALI

Bu konuda ailelere de seslenen Avukat Kerimoğlu, “Türkiye’de gizli ya da açık birçok cinsel istismar vakaları bulunmakta. Bu noktada ailelere, STK’lara çok ciddi görevler düşmekte. Şunu da ifade edeyim ki, Türkiye’deki istismarcıların büyük bir kısmı aile içerisindeki kişilerden çıkıyor. Özellikle de aileler ‘bu akrabamızdır, bu kişi arkadaşımızdır, bu kişi aile dostumuzdur, komşumuzdur zarar gelmez’ şeklinde ön düşüncelere kapılmamalı, çocuklarını herkesten korumalıdır, bu gibi eylemlerin önüne geçmelidir. Yeni mağdurlar, yeni davalar ve vakaların oluşmasını engellemek için” dedi.

MUTLU SARIGÜL