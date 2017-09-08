08 Eylül 2017 Cuma

Hukukçular Derneği, duruşma için bedava otobüs kaldırılmasını talep etti

Malatya’daki 76 sanıklı FETÖ/PDY davası 11 Eylül’de devam edecek. Duruşma öncesi ise Malatya Hukukçular Derneği Başkanı Av. Necati Karabay, herkesin duruşmayı takip etmesi için belediyeden ücretsiz otobüs kaldırmasını talep etti.

08 Eylül 2017 Cuma 17:51
Hukukçular Derneği, duruşma için bedava otobüs kaldırılmasını talep etti
  Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Yakınca Spor Salonu görülen davada sanıklar 11 Eylül’de yeniden hakim karşısına çıkacak. Dönemin 2.Ordu Komutanı Adem Huduti’nin de aralarında yer aldığı askerlerin yargılanacağı duruşma öncesi bir basın açıklaması yapan Hukukçular Derneği Başkanı Av. Necati Karabay, kentteki tüm sivil toplum kuruluşları ve vatandaşları davaya katılmaya davet etti. FETÖ’nün Anayasal düzeni yıkarak rejimi değiştirmek için 15 Temmuz’da Cumhuriyet tarihinin en kanlı darbe girişimini gerçekleştirdiğini belirten Karabay, “Halkımız emsali görülebilmiş bir mücadeleyle rejime kasteden saldırıyı püskürtmüştür” dedi. Kanlı darbe girişiminin Malatya ayağına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davanın 11 Eylül Pazartesi günü devam edeceğini hatırlatan Karabay, “Hukukçular Derneği olarak, tüm sivil toplum örgütlerimizin, Malatyalı hemşehrilerimizin eline ay yıldızlı bayrağımızı alarak duruşmanın yapıldığı Yakınca Spor Salonu önüne koşmasını istiyoruz. Bu ülkenin sahipsiz olmadığını, içteki ve dıştaki hainlere ve destekçilerine göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.
Karabay, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne de çağrıda bulunarak önümüzdeki Pazartesi görülecek duruşmaya herkesin katılabilmesi için ücretsiz otobüs seferi konulmasını talep etti.
İHA
Anahtar Kelimeler: Av. Necati KarabayFETÖ/PDY DavasıHUKUKÇULAR DERNEĞİBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    NAMAZ VAKİTLERİ
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 08 Eylül 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 06 Eylül 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017