Hukukçular Derneği, duruşma için bedava otobüs kaldırılmasını talep etti
Malatya’daki 76 sanıklı FETÖ/PDY davası 11 Eylül’de devam edecek. Duruşma öncesi ise Malatya Hukukçular Derneği Başkanı Av. Necati Karabay, herkesin duruşmayı takip etmesi için belediyeden ücretsiz otobüs kaldırmasını talep etti.
08 Eylül 2017 Cuma 17:51
Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Yakınca Spor Salonu görülen davada sanıklar 11 Eylül’de yeniden hakim karşısına çıkacak. Dönemin 2.Ordu Komutanı Adem Huduti’nin de aralarında yer aldığı askerlerin yargılanacağı duruşma öncesi bir basın açıklaması yapan Hukukçular Derneği Başkanı Av. Necati Karabay, kentteki tüm sivil toplum kuruluşları ve vatandaşları davaya katılmaya davet etti. FETÖ’nün Anayasal düzeni yıkarak rejimi değiştirmek için 15 Temmuz’da Cumhuriyet tarihinin en kanlı darbe girişimini gerçekleştirdiğini belirten Karabay, “Halkımız emsali görülebilmiş bir mücadeleyle rejime kasteden saldırıyı püskürtmüştür” dedi. Kanlı darbe girişiminin Malatya ayağına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davanın 11 Eylül Pazartesi günü devam edeceğini hatırlatan Karabay, “Hukukçular Derneği olarak, tüm sivil toplum örgütlerimizin, Malatyalı hemşehrilerimizin eline ay yıldızlı bayrağımızı alarak duruşmanın yapıldığı Yakınca Spor Salonu önüne koşmasını istiyoruz. Bu ülkenin sahipsiz olmadığını, içteki ve dıştaki hainlere ve destekçilerine göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.
Karabay, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne de çağrıda bulunarak önümüzdeki Pazartesi görülecek duruşmaya herkesin katılabilmesi için ücretsiz otobüs seferi konulmasını talep etti.
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