23 Ocak 2017 Pazartesi

Hemzemin geçitte kaza: 3 yaralı

Malatya’da hemzemin geçitte yük treni ile bir otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

23 Ocak 2017 Pazartesi 16:52
Hemzemin geçitte kaza: 3 yaralı
  Kaza, Battalgazi ilçesi Ağılbaşı Mahallesi çıkışında bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. 44 EC 166 plakalı otomobil hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı esnada Malatya’dan Elazığ’a giden yük trenin altında kaldı. Kaza sonrası metrelerce sürüklenen otomobil içerisinde bulunan aynı aileden Muhammed Ali, Senanur ve Atakan Alkan olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.
  Trenin makinisti ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken otomobilin çekici yardımı ile raylardan çekilmesi ile tren yoluna devam etti.
  Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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