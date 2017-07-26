26 Temmuz 2017 Çarşamba

UYANIK OLACAĞIZ!

Hafriyat kamyonu otomobili biçti: 1 ölü

Malatya’da hafriyat kamyonunun altında kalan otomobildeki sürücü feci şekilde can verdi.

25 Temmuz 2017 Salı 10:41
Hafriyat kamyonu otomobili biçti: 1 ölü
  Malatya-Kayseri karayolu Elemenlik mevki Fatih köyü girişinde sabah erken saatlerde yaşanan kazada Ahmet Ş. yönetimindeki Malatya Büyükşehir Belediyesine ait hafriyat kamyonu, Murat Bakır (42) yönetimindeki 44 BM 715 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada kamyonun altında sürüklenerek hurdaya dönen otomobildeki sürücü Murat Bakır ağır yaralandı.
Olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan sürücü kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kamyon sürücüsü Ahmet Ş. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kaza sonrası hurdaya dönen araç çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Malatya’nın Yeni Stadı’nın ismi ne olsun?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 26 Temmuz 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 25 Temmuz 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya