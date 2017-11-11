Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kadınlara fuhuş yaptırarak para kazanan çetelerin var olduğu ve bunların yok edilmesi için Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği’ne talimat verdi. Bu talimat üzerine harekete geçen ahlak ekipleri, internette kurdukları eskort sitesinde aylık bin ila 2 bin 500 lira kira karşılığında 240 kadına fuhuş yaptıran bir çetenin olduğunu belirledi. Polis, savcılıktan alınan izinle çeteyi hem internet ortamında hem fiziki hem de teknik olarak 3 ay boyunca takip etti. Polis, gerekli bilgi ve belgeleri topladıktan sonra çeteyi çökertmek için harekete geçti. Çete üyelerinden ‘Hoca’ lakaplı Hüseyin A.'nın çete lideri, fuhuş yapmak isteyen kadınlarla irtibata geçen ve siteleri kuran kişinin ise Furkan İ. (23) olduğunu belirledi.

ARAMA MOTORUNDA SÜREKLİ İLK SIRADA OLMAK…

Çetenin ikinci adamı olan Furkan İ.'nin üniversitede makine mühendisi bölümü okuyan kardeşi Muhammet Emin İ.'nin ise kurulan sitelerin internetteki arama motorlarında sürekli ilk sırada olmayı sağladığı ortaya çıktı. Çete lideri A.'nın yeğeni Muhammet A.’nın ise (18) haftalık 150 liraya, Elif Y.'nin ise aylık 10 bin liraya banka hesaplarını kullandırdığı belirlendi.

Siteye üye olan kadınların fiziki özelliklerini yazarak editörlük yapan Buket K.'nin haftalık 150 lira aldığı tespit edildi. Çeteden aylık 7 bin 500 lira maaş alan Sergen Ö.'nün (30) ise eskort sitelerinin siber saldırı sonucu çökmesini engellediği, aylık 11 bin lira alan Eyüp K.'nin de (28) sitelerin web tasarımını yaptığını, diğer fuhuş sitelerine ise virüs göndererek hacklediğini belirleyen ahlak polisi, suç örgütünü çökertmek için düğmeye bastı.

ÇETENİN 2,8 MİLYON LİRASINA EL KONULDU

Adana merkezli İstanbul, Ankara, Mersin, Eskişehir, Malatya, Düzce ve Amasya olmak üzere toplam 8 ilde 3 Ekim günü eş zamanlı operasyon düzenleyen ahlak polisi, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘örgüt faaliyetinde bulunmak’, ‘fuhşa aracılık ve fuhşu kolaylaştırma’ suçlarından 4’ü kadın 13 kişiyi gözaltına aldı. 5 kişiyi sorgularının ardından serbest bırakan polis, 2’si kadın 8 kişiyi gözaltında tuttu. İnternet üzerinden fuhuş yaptıran çetenin 2.8 milyon lirasına da el konuldu.

“SIRA BİZE GELDİ”

Şüphelilerden Buket K.’nin ifadesinde kilolu olduğu için iş bulamadığını, bu yüzden siteye üye olan kadınların fiziki özelliklerini yazarak editörlük yaptığını söylediği öğrenilirken, Eyüp K.’nin de "Tasarımını yaptığım sitelerin eskort sitesi olduğunu bilmiyordum" dediği bildirildi. İnternet üzerinden kadınlara fuhuş yaptıran site sahiplerine son zamanlarda üst üste baskın düzenleyen polisler tarafından yakalanacağını tahmin eden çete lideri Hüseyin A. ile çetenin ikinci adamı olan Furkan İ.’nin arasındaki bir telefon görüşmesinde “Sıra bize geldi” dediği iddia edildi. Zanlılar 6 gün emniyette sorgulandıktan sonra dün adliyeye sevk edildi.

HABER MERKEZİ