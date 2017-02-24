Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanıklar hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan 11'i tutuklu 10'u firari 33 sanığın yargılanmasına devam edildi.

SEGBİS İLE BAĞLANTI KURULDU

Duruşmaya cezaevinde getirilen, tutuklu sanıklar Suat Sarın, Gökhan Gökbulut, Muzaffer Erşan,Turgut Altın, Kaan Emre Öztaş, Zekai Işık, Hikmet Özbay,Haşim Oskaloğlu, İmdat Özçelik, Nurettin Karabekmez, Yücel Yılmaz, ve Turan Canpolat ile tutuksuz sanık Ömer Fatin Nalçacı mahkemede hazır bulundu. Öte yandan, sınırda yakalanan Osman Çekiç’in de Artvin Cezaevi’nden SEGBİS ile bağlantı kuruldu.

AVUKATTA^DA BYLOCK ÇIKTI

2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklarda Yücel Yılmaz, Turgut Altın, Kaan Emre Öztaş, Osman Çekiç, Turan Canpolat, Turgut Altın, İmdat Özçelik, terör örgütü FETÖ’nün kriptolu yazışma programı ByLock’u kullandıkları tespit edildi. Firari olarak aranan ve davanın sanıklarından olan Hasan Yıldız ile mahkemenin 15 Temmuz öncesi görülen duruşmada serbest bıraktığı ve halen firari olan Malatya Emniyet imamı olduğu öğrenilen Halil Kayış’ın da ByLock kullandığı öğrenildi. Malatya Barosuna kayıtlı ve tutuksuz olarak yargılanan Avukat Mehmet Alper Dabağ'ın ByLock kullandığı öğrenildi.

POLİSLERİ AŞAĞILAMAK İÇİN YAPMIŞLAR

Mahkemede tanık olarak dinlenen Mehmet Pepele, Malatya Aktif İş Adamları Derneğine (MAKİAD) üye olduğunu dernekte polisin arama yapmaya geldikten sonra çiğ köfte partisi verildiğini, bunun derneği aramaya gelen polisleri aşağılamak için yapıldığını söyledi.

SANIK EŞLERİNİN TELEFONLARI İNCELENECEK

Mahkeme heyeti, ayrıca duruşmada yargılanan sanık ve tutuksuz yargılananların eşlerinin kullandığı cep telefon hatlarından ByLock'u kullandığı tespit edilmesi nedeniyle kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulmasına karar verirken, diğer sanıkların ise tutukluluğunun devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi.

TAHİR ÖZÇELİK