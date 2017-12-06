06 Aralık 2017 Çarşamba

FİLM DEĞİL GERÇEK!

İddiaya göre Malatya’da Bir müteahhit, ameliyat olmak için yattığı hastanede silahla intihar etmek istedi. Durumu ağır olan müteahhidin 4 ay öncede silahlı saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

06 Aralık 2017 Çarşamba 12:37
FİLM DEĞİL GERÇEK!

 Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Servisinde akşam saatlerinde yaşandı. 55 yaşındaki Mustafa Memiş, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı silah ile boynuna ateş etti. Ağır yaralanan adama ilk müdahalesi kaldığı odada yapıldı. Memiş, daha sonra ameliyata alındı.
Olayın ardından polis ekipleri, dün hastaneye ayağındaki platini çıkarmak için yatış yapan Memiş’in kendini vurduğu odada geniş çaplı inceleme yaptı. Öte yandan intihar girişiminde bulunan müteahhidin geçtiğimiz Temmuz ayında iş yerinin kapısında silahlı saldırıya uğradığı ve ayağından yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahSilahlı Intihar

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