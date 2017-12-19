FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına ilişkin 15 eski vali ve kaymakamın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 11 tutuklu ve 3 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı 4 tanığın talimat yoluyla alınan ifadesinin dava dosyasına girdiğini belirtirken, sanıklar ve avukatlarına beyanda bulunurken konu dışına çıkmamaları yönünde uyardı. Bir önceki duruşmanın çözümünün 340 sayfa olduğunu kaydeden başkan, hazır bulunan tanıkların dinleneceğini açıkladı.

Duruşmada ilk olarak İstanbul vali yardımcısı Necip Çakmak’ın ifadesi alındı. Darbe girişiminde Maltepe kaymakamı olarak görev yaptığını belirten tanık Çakmak, “Huzurdaki sanıklar meslektaşlarımdır. Özel bir arkadaşlığımız yok. Darbe girişiminin yaşandığı gün Pendik kaymakamı Osman Tunç beni aradı ‘Ne yapayım ağabey?’ diye sordu. Acil gelmesini söyledim. Karşılığında ne dediğini hatırlamıyorum. Sanırım ertesi gün geldi. Neredeydi bilmiyorum” dedi.

“O TELEFONU BEN KULLANDIM”

Sanık Feyzullah Özcan’a kayıtlı hattı kullandığını kaydeden tanık İlknur Kalaycıoğlu, “Feyzullah Bey benim akrabam olur. Hattı ilk alındığı tarih olan 2003’den 2013-2014 yıllarına kadar kullandım. Telefondaki bütün görüşmeler bana aittir” ifadelerini kullandı. Sanık Feyzullah Özcan tanık ifadesi üzerine söz alarak, “Kamu görevlilerine avantajlı konuşma imkanı sağlayan birden fazla hat alma imkanı verilmişti. Ben de 10 tane hat alıp yakınlarıma verdim. Dolayısıyla herkes bu hatları kullanmaya başladı. Konuşma içeriklerini bilmiyorum, kendi faturalarını kendileri ödüyordu” diye konuştu.

“BEN BU ARKADAŞI TANIMIYORUM”

Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlanılan tanık Ali Çelik (Ankara’daki FETÖ çatı davasından tutuklu avukat) 15 yıl Emniyet Genel Müdürlüğü Adli Yardım Büro Amirliği’nde avukat olarak çalıştığını kaydederek, “Sanıklardan Haluk Nadir ile Malatyalı olduğu için tanışıklığımız oldu. Malatyalı İş Adamları Derneği’nin düzenlediği bir gecede, dernek başkanı bizi ayaküstü tanıştırdı. Birbirimizin telefonlarını aldık. Daha sora tamamen sosyal görüşmelerde bulunduk. Benim ofisim Aksaray’da Urfa yemeklerinin yoğun olduğu restoranların civarındaydı. Bir kez de oralarda yemek yedik. FETÖ ile ilgili telefon görüşmemiz olmadı. Hüseyin Çapkın’ı da tanıyorum. Ben emniyetin avukatıydım. Bütün emniyet müdürlerinin vekaleti verilirdi bize. Basında çıkan haberlerdeki tekziplerle falan ilgilenirdik. Dolayısıyla Hüseyin Bey’in de vekaleti bende vardı. Çapkın ile diyaloğumuz resmidir” dedi.

Bu sırada Hüseyin Çapkın söz alarak, “Ben bu arkadaşımızı hiç tanımıyorum. Herhalde otomatik yapılan bir vekalet işlemi” deyince tanık da SEGBİS’den “Evet sayın müdürüm otomatik işlemdir” şeklinde konuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianameye göre, tüm sanıkların "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Sanık Mutlu’nun arasında bulunduğu 8 sanığın ayrıca “Terörizmin Finansmanı Kanununa muhalefet” 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor.