Ankara merkezli 81 ilde Malatya Emniyet Müdürlüğü bağlı ekiplerce kent merkezinde çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 1’i kadın 23 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerin soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadesi alınmaya başlandı.

10 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

Soruşturma sonrasında adliyeye sevk edilerek sorguları Malatya Sulh Ceza Hakimliğince yapılan şüphelilerden 13’ü tutuklanırken, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Öte yandan Malatya’da gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 16 adet FETÖ’ye yararlılık gösterenlere verildiği ileri sürülen “Kıtmir” madalyonu ile 1 adet Kıtmir tablosu, 2 adet ‘T’ ve ‘F’ serisi 1’er dolar ile terör örgütü liderinin kitapları ile örgütsel dijital materyaller ele geçirilmişti.

TAHİR ÖZÇELİK