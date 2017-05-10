10 Mayıs 2017 Çarşamba

FETÖ’nün mahrem imamları adliyede

Aralarında Malatya’nın da bulunduğu 81 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü’nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda yapılan operasyonda gözaltına alınan 1’i kadın 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

10 Mayıs 2017 Çarşamba 10:42
FETÖ’nün mahrem imamları adliyede

Ankara merkezli 81 ilde Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce kent merkezinde çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 1’i kadın 14 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Şahısların soruşturmayı yürüten Savcılıkça ifadesi alınmaya başlandı.

 KITMİR MADALYONU ELE GEÇİRİLMİŞTİ
Öte yandan Malatya’da gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 16 adet FETÖ’ye yararlılık gösterenlere verildiği ileri sürülen “Kıtmir” madalyonu ile 1 adet Kıtmir tablosu, 2 adet ‘T’ ve ‘F’ serisi 1’er dolar ile terör örgütü liderinin kitapları ile örgütsel dijital materyaller ele geçirilmişti. 





TAHİR ÖZÇELİK
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 10 Mayıs 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 09 Mayıs 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya