Ankara merkezli 81 ilde Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce kent merkezinde çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 1’i kadın 14 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Şahısların soruşturmayı yürüten Savcılıkça ifadesi alınmaya başlandı.

KITMİR MADALYONU ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Öte yandan Malatya’da gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 16 adet FETÖ’ye yararlılık gösterenlere verildiği ileri sürülen “Kıtmir” madalyonu ile 1 adet Kıtmir tablosu, 2 adet ‘T’ ve ‘F’ serisi 1’er dolar ile terör örgütü liderinin kitapları ile örgütsel dijital materyaller ele geçirilmişti.













TAHİR ÖZÇELİK