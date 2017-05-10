Ankara merkezli 81 ilde Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce kent merkezinde çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 1’i kadın 14 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Şahısların soruşturmayı yürüten Savcılıkça ifadesi alınmaya başlandı.
Öte yandan Malatya’da gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 16 adet FETÖ’ye yararlılık gösterenlere verildiği ileri sürülen “Kıtmir” madalyonu ile 1 adet Kıtmir tablosu, 2 adet ‘T’ ve ‘F’ serisi 1’er dolar ile terör örgütü liderinin kitapları ile örgütsel dijital materyaller ele geçirilmişti.
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